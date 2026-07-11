تیم‌های نساجی مازندران و شاهین نوشهر، امروز در هفته سی و سوم لیگ دسته یک فوتبال در مصافی حساس به دیدار حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته سی و سوم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگا‌های کشور امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ با برگزاری ۹ بازی همزمان در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

در دیدار‌های امروز که هفته ماقبل پایانی این فصل لیگ دسته یک محسوب می‌شود بازی‌ها از حساسیت زیادی برخوردار است و همه بازی‌ها از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه آغاز می‌شود.

تیم نساجی مازندران که با ۶۶ امتیاز صدرنشین این مسابقات است و صعودش به لیگ برتر را از هفته‌ها قبل، مسجل کرده امروز برای کسب عنوان قهرمانی در کرج به مصاف فرد البرز می‌رود.

شاگردان رضا عنایتی که تنها ۲ امتیاز با تیم مس شهر بابک فاصله دارند برای پیروزی راهی کرج شده‌اند و امیدوار به کسب سه امتیاز این بازی هستند.

تیم شاهین (شهرداری) نوشهر دیگر نماینده مازندران در این رقابت‌ها امروز در دیداری حساس میزبان نیروی زمینی است.

نماینده نوشهر که با ۲۶ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد امروز در مقابل تیمی قرار می‌گیرد که با ۳۲ امتیاز در رده دوازدهم جدول جای دارد.

شاهین نوشهر برای بقا نیاز مبرم با ۳ امتیاز این بازی دارد و شاگردان علی نظر محمدی باید با تمام توان در مقابل نماینده تهران به میدان بروند.

برنامه و اسامی داوران هفته سی و سوم لیگ آزادگان:

شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ / ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه

*فرد البرز - نساجی مازندران

داوران: امیر عرب براقی، امیر غفوری، محمد حیدری و حسین اسماعیلی ناظر: حمشید دانش مهر

*شهرداری نوشهر - نیروی زمینی تهران

داوران: رضا مهدوی، مهدی سیفی، محمدصالح عرب آبادی و وحید صفری ناظر: امیربهرام نقوی

*مس شهربابک - مس سونگون

داوران: احمد محمدی، رضا حیدری، امین قدیری و امیرحسین یزدانی ناظر: موسی الرضا ارغوانی

*پارس جنوبی جم - داماشیان گیلان

داوران: امین خدادادپور، مرتضی شهریاری، محمد رشید و میلاد نور ناظر: ایرج احمدی

*نفت بندرعباس - بعثت کرمانشاه

داوران: میثم نظری، امیررضا آشورماهانی، محمدجواد مستعلی زاده و امید منفردیان ناظر: حسن یوسفی

*صنعت نفت آبادان - مس کرمان

داوران: حسین امیدی، علیرضا مرادی، کورش صارمی و محسن مرادیان ناظر: مجید شمس

*آریو اسلامشهر - شناورسازی قشم

داوران: محمدعلی صلاحی، حمیدرضا افشون، مزیار معتمدنیا، کیثانوش رفیع زاده ناظر:رضا عادل

*هوادار تهران - نفت و گاز گچساران

داوران: حسین زمانی، یعقوب سخندان، امین زاهدی، امیر شریفی ناظر: مهرداد ذهبی

*نود ارومیه - سایپا تهران

داوران: میثم عباسپور، بابک خسروی، حسین نوع قلعه و پیام ساری اصلانی ناظر: محمد دوستی

هفته سی و چهارم و پایانی مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

اسامی محرومان هفته سی و سوم لیگ دسته یک::

شهرداری نوشهر: علیرضا سلیمی مربی و مهدی مشایخ و نیما علی پور بازیکنان تیم محروم به دلیل مجموع اخطار؛ احمدرضا ملایی کهنه سرا تدارکات و فریبرز حناچی مربی محروم به دلیل اخراج

تیم صنعت نفت آبادان: مسعود گادار مدیر رسانه محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم فرد البرز: علی قربانخانی بازیکن و سیامک درگاهی مربی محروم به دلیل اخراج و محسن حسن زاده مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس کرمان: محمد حسینی بازیکن و عمار پاکزاد مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نود ارومیه: هادی آقا زاده مقدم بازیکن و یحیی بهاری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار و امین حسنی مربی محروم به دلیل اخراج

تیم نیروی زمینی: امیرحسین طاهری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم بعثت کرمانشاه: حسین قبادی اصل مدیر رسانه محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پالایش نفت بندرعباس: ابراهیم صادقی سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم داماشیان گیلان: محسن انبساطی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم سایپا: سامان مهرابی زاده بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم شناورسازی قشم: محمد امینی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار