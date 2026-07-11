سواحل هرمزگان، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی عصر امروز متلاطم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها بویژه سبک و صیادی در نظر گرفته شود.

مجتبی حمزه نژاد گفت: در این مدت با کاهش رطوبت نسبی هوا، دمای بیشینه افزایش محسوس دارد.

وی افزود: از فردا یکشنبه تا اواخر وقت سه شنبه در بیشتر مناطق افزایش باد گرم و خشک شمال شرقی و دما بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: با در نظر گرفتن تمهیدات لازم از رفت و آمد‌های غیرضرور، فعالیت در فضای باز بویژه ظهر‌ها خودداری و در مصرف حامل‌های انرژی صرفه جویی شود.