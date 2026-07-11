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مراسم یکصد و سیودومین شب خونخواهی امام شهید با حضور مردم انقلابی شهر سنخواست، در مسجد آیتالله هاشمی این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم یکصد و سیودومین شب خونخواهی امام شهید با حضور اقشار مختلف مردم انقلابی شهر سنخواست همراه با آیین سینهزنی، قرائت قرآن کریم و فاتحهخوانی، در مسجد آیتالله هاشمی این شهر برگزار شد.
در این مراسم، شرکتکنندگان با برگزاری مراسم سینهزنی و سوگواری، یاد و خاطره امام شهید را گرامی داشتند و با قرائت آیاتی از قرآن کریم و فاتحه، به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.
این مراسم در فضایی معنوی و با حضور گسترده مردم برگزار شد و حاضران ضمن تجدید عهد با آرمانهای امام شهید، بر استمرار راه شهدا و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.