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دو حفار غیرمجاز در محوطههای تاریخی جیرفت دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از شناسایی و دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در شهرستان جیرفت خبر داد.
سرهنگ مجید فاریابی اظهار داشت: در جریان این عملیات، علاوه بر دستگیری دو متهم، مقادیر قابل توجهی از آلات و ادوات حفاری غیرمجاز به همراه دو دستگاه خودرو نیز کشف و ضبط شده است.
وی افزود: متهمان مذکور پس از تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ فاریابی، با اشاره به استمرار پایش و مراقبت از سایتهای باستانی جیرفت، تصریح کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی با بهرهگیری از گشتهای مستمر، رصد اطلاعاتی و تعامل نزدیک با دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، حفاظت از آثار تاریخی را با جدیت دنبال میکند.