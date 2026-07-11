به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از شناسایی و دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در شهرستان جیرفت خبر داد.

سرهنگ مجید فاریابی اظهار داشت: در جریان این عملیات، علاوه بر دستگیری دو متهم، مقادیر قابل توجهی از آلات و ادوات حفاری غیرمجاز به همراه دو دستگاه خودرو نیز کشف و ضبط شده است.

وی افزود: متهمان مذکور پس از تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ فاریابی، با اشاره به استمرار پایش و مراقبت از سایت‌های باستانی جیرفت، تصریح کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با بهره‌گیری از گشت‌های مستمر، رصد اطلاعاتی و تعامل نزدیک با دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، حفاظت از آثار تاریخی را با جدیت دنبال می‌کند.