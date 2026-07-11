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رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شهداد گفت: برداشت خرما از نخلستانهای این منطقه از اواخر تیرماه آغاز میشود و خرمای شهداد علاوه بر تأمین بازار داخلی، به ۴۸ کشور جهان صادر میشود که هند، ترکیه، عراق، امارات، پاکستان و چین از مهمترین مقاصد صادراتی آن هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مصطفی غیاثی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شهداد، گفت: در نخلستانهای این منطقه ۱۱ رقم خرما از جمله مضافتی، بزمانی، زاهدی و پیارم کشت میشود که ارقام مضافتی، پیارم و بزمانی از شاخصترین و باکیفیتترین خرماهای تولیدی شهداد به شمار میروند.
وی افزود: برداشت خرما از اواخر تیرماه آغاز میشود و تا اواخر شهریورماه ادامه خواهد داشت.
غیاثی با اشاره به عملکرد نخلستانهای شهداد اظهار کرد: پیشبینی میشود امسال به طور میانگین از هر هکتار بین سه تا چهار تن خرما برداشت شود.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شهداد با بیان اینکه خرمای این منطقه از جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی برخوردار است، گفت: خرمای شهداد به ۴۸ کشور جهان صادر میشود که هند، ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، پاکستان و چین بخش عمده صادرات این محصول را به خود اختصاص دادهاند