به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رییس کمیته بهداشت و درمان مراسم بدرقه امام شهید با اشاره به ارائه خدمات امدادی و درمانی به موقع در این مراسم گفت: خوشبختانه هیچ موردی از عوارض منجر به فوت یا پیامد‌های درمانی جبران ناپذیر در مسیر‌های تشییع و محدوده حرم مطهر رضوی با وجود حضور میلیونی مردم و تراکم گسترده جمعیت رخ نداده است.

دکتر محمود شبستری،افزود: مواردی معدود از گرمازدگی، خستگی ناشی از حضور طولانی‌مدت و آسیب‌های سطحی ناشی از ازدحام جمعیت نیز با حضور سریع تیم‌های درمانی در محل، تحت مراقبت قرار گرفت و خدمات لازم به آنان ارائه شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در این عملیات بزرگ سلامت علاوه بر آمادگی کامل تمامی مراکز ثابت بهداشتی و درمانی، حدود ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های داوطلب و کادر سلامت در قالب یک هزار و ۲۵۰ تخت سیار شامل چهار بیمارستان صحرایی بزرگ و ۷۰ بیمارستان ۱۲ تختخوابی، در طول مسیر‌های تشییع و پیرامون حرم مطهر مستقر بودند و تمامی خدمات بهداشتی و درمانی به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه شد.

آیین تشییع پیکر قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد از مسیر خیابان امام رضا (ع) تا حرم مطهر رضوی برگزار و پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان بامداد جمعه در بارگاه منور رضوی آرام گرفتند.