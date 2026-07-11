به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بامداد شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵؛ در محور ارومیه _ مهاباد گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پژو ۲۰۶ دریافت شد.

‌حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدر آباد هلال‌احمر نقده بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.