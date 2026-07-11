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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان از تخصیص ۷۰ درصدی اعتبارات به طرحهای این سند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهرداد عرب اول گفت: نتایج بهدستآمده نشان میدهد حرکت بر اساس سند طرحهای اولویتدار موجب افزایش اثربخشی در تخصیص منابع و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای استان شده و رویکرد در برنامهریزیهای جاری نیز با جدیت ادامه دارد.
وی ادامه داد: سهم بهرهوری در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سیستان و بلوچستان به ۳۵ درصد میرسد و این موضوع باید به محور اصلی ارزیابی دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
عرب اول اظهار کرد: با وجود وجود قوانین و آییننامههای مشخص در حوزه مدیریت مصرف و بهرهوری، در عمل آنطور که باید خروجی ملموس در دستگاههای اجرایی دیده نشده و لازم است شیوه اجرای این سیاستها مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر ضرورت تقویت نظام ارزیابی عملکرد دستگاهها تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که شاخص بهرهوری، بهویژه در حوزه مصرف انرژی، به یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد دستگاهها تبدیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، بدون ترکیب اصلاح ساختار مدیریتی، ارزیابی مؤثر و فرهنگسازی عمومی امکانپذیر نیست و بهرهوری باید به یک محور جدی در تصمیمگیریهای استان تبدیل شود.