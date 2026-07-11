آسمان قم امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ صاف پیشبینی شده و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد. تداوم هوای گرم و کاهش کیفیت هوا از مهمترین پدیدههای جوی امروز در قم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم و بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان قم، با تداوم موج گرما در قم، آسمان استان امروز صاف است اما وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در برخی نقاط، کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار میدهد.
بیشینه دمای هوای شهر قم امروز به ۴۵ درجه سانتیگراد و کمینه دما به ۲۵ درجه سانتیگراد میرسد. همچنین وزش باد شرقی با سرعت ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت در برخی ساعات، بهویژه در مناطق مستعد، موجب خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی خواهد شد و به گروههای حساس توصیه میشود از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.