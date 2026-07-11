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مردم ولایتمدار شهرستان قدس در ۱۳۲ شب اجتماع شبانه خود در خیابانهای شهر، با فریاد بلند ایستادگی در برابر ظلم، پیام راه رهبر شهید را در تداوم این مسیر و ایستادگی بر باورهای انقلابی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانهای شهرستان قدس در ۱۳۲مین شب قرار حماسی، شاهد حضور پرشور مردمی بود که یک بار دیگر اراده خود را در راه حق به نمایش گذاشتند.
حاضرین در این تجمع مردمی، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را مهمترین پیام و میراث راه رهبر شهید دانستند و تأکید کردند که این حضور مستمر در میدان، گویای آن است که ملت ایران در رکاب رهبری، هرگز از مسیر عزت و اقتدار خارج نخواهد شد. تداوم این قرارها در شهرستان قدس، نشاندهنده پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت آنها با مسیر شهیدان است.