به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اعلام کرد: مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مدافع وطن سید ابوالفضل حسینی فالحی امروز شنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۶، در آرامستان روستای پرچونک بخش قارون (سادات حسینی) شهرستان دزپارت برگزار می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم قدرشناس و انقلابی استان دعوت می‌شود با حضور پرشور و باشکوه خود در این مراسم معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید عزیز، بار دیگر با آرمان‌های والای امام خمینی (ره) و رهبر شهید، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تجدید میثاق کنند.

سرباز وظیفه سید ابوالفضل حسینی فالحی هفته گذشته در حملات متجاوزان آمریکایی و در هنگام دفاع از میهن اسلامی در استان هرمزگان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.