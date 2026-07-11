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مراسم گرامیداشت قائد شهید امت، حضرت آیتالله امام سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در گرگان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین مسلم آزاد، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه نینوا، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج مهدی مختاری نیز به مداحی میپردازد.
این آیین از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه، واقع در خیابان پاسداران گرگان، برگزار خواهد شد.
از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.