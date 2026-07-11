به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم آزاد، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نینوا، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج مهدی مختاری نیز به مداحی می‌پردازد.

این آیین از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه، واقع در خیابان پاسداران گرگان، برگزار خواهد شد.

از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.