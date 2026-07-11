دولت یمن اعلام کرد پرواز‌های غیرنظامی بین صنعا و تهران ادامه دارد حتی اگر به فلج کردن تمام فرودگاه‌های عربستان منجر شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این بیانیه در پی آن منتشر شد که شورای وابسته به ریاض در یمن موسوم به «شورای ریاستی یمن»، بدون اشاره به سال‌ها تحریم و محاصره عربستان بر یمن فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعاء را نقض حاکمیت یمن توصیف کرد.

اولین هواپیمای ایرانی دوازدهم تیر وارد فرودگاه پایتخت یمن شد. این هواپیمای مسافربری حین ورود به فرودگاه صنعا با تلاش جنگنده‌های عربستانی برای جلوگیری از فرود خود مواجه شد.

به دنبال این حادثه، نیرو‌های مسلح یمن این جنگنده‌ها را هدف قرار دادند و و آنها را وادار به ترک حریم هوایی این کشور کردند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با قدردانی از موضع ایران در شکستن محاصره ۱۱ ساله فرودگاه صنعا، هشدار داد هرگونه اقدام مشابه با هدف قرار دادن منافع حیاتی عربستان روبه‌رو خواهد شد.