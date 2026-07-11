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سازمان هواشناسی کشور با پیشبینی تداوم افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما در نوار جنوبی و شمال غرب کشور تا ۲۸ تیر، از عبور بیشینه دما از مرز ۴۵ درجه در خوزستان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداو سیما سازمان هواشناسی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: از ۲۲ تا ۲۸ تیرماه، نوار ساحلی خلیج فارس، دریای عمان، جلگه خوزستان و بخشهای وسیعی از شمال غرب کشور، دمایی بین ۱ تا ۳ درجه بیش از حد معمول را تجربه خواهند کرد. در سایر مناطق کشور، دمای هوا در محدوده عادی پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت دمایی در مناطق گرمسیر کشور امروز به شرح زیر است:
خوزستان: بیشینه دما در شهرهای این استان از مرز ۴۵ درجه سلسیوس فراتر میرود.
سایر مناطق گرمسیر: مناطق جنوبی استان فارس، شمال شرق کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز دمای ۴۵ درجه و بیشتر را تجربه میکنند.
مرکز و پایتخت: موج گرما در قم موجب ثبت دمای ۴۶ درجه و در تهران موجب رسیدن بیشینه دما به ۴۲ درجه سلسیوس شده است.
همچنین، ، هوای خنک در ارتفاعات و مناطق شمالی کشور همچنان برقرار است.
گزارشها حاکی از آن است که دمای هوا در برخی شهرهای شمال غرب و شمال کشور از جمله اردبیل، خلخال، چالوس و کلاردشت، در گرمترین ساعات روز به ۲۲ تا ۲۶ درجه سلسیوس می رسد.