رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا از محکومیت عامل قطع غیرمجاز درخت و تخریب پوشش گیاهی حریم تالاب استیل شهرستان به پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: با همکاری یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان مرزی آستارا، فردی که به صورت غیزمجاز اقدام به تخریب پوشش گیاهی و قطع درختان حریم تالاب شکار ممنوع استیل کرده بود، به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.

وی افزود: این فرد بدون مجوز‌های قانونی اقدام به تعریض بازوی تالاب و ریشه کن کردن درختان انار و درختان جنگلی از گونه توسکا در حریم تالاب شکار ممنوع استیل کرده بود که پس از ارزیابی میزان تخریب و تعداد درختان ریشه کن شده، به پرداخت جریمه نقدی در دادگاه محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی در برخورد با جرائم زیست محیطی، گفت: در ۳ ماهه نخست امسال هم ۲ متهم دیگر به جرم تخریب کلبه‌های پل چوبی استیل آستارا دستگیر شدند که پرونده این متخلفان در شعبات صلح شهرستان در حال رسیدگی است.

محمدرضا سلامی افزود: قطع غیر قانونی درختان، و تخریب اموال عمومی یا خصوصی جرم محسوب می‌شود و با مرتکبان بر طبق قانون برخورد خواهد شد.