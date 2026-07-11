به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر ۴۵ ساله در آبشار سوکه‌دوکل منطقه دالامپر شهرستان ارومیه اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه و تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان آذربایجان غربی پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از آنکه در موقعیت اثبات شد فرد سقوط کرده یک زن ۴۵ ساله است افزود: پس از ۹ ساعت کوه‌پیمایی، دره‌نوردی و عملیات جست‌و‌جو در منطقه، متأسفانه تاکنون فرد مفقودشده پیدا نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: با توجه به وسعت منطقه، دبی پر شدت آب و تاریکی هوا، ادامه عملیات جست‌و‌جو و نجات به امروز موکول شد.