انجام اعمال مستحبی شب اول لیلة الدفن رهبر شهید توسط مردم

مردم ایران دیشب اعمال مستحبی مربوط به شب اول تدفین رهبر شهید را انجام دادند. بسیاری از مردم نماز لیله الدفن را بین نماز جماعت مغرب و عشاء در مساجد و بقاع متبرکه بجا آوردند.