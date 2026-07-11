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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با یک دستگاه تریلی اسکانیا در محور کمربندی فردوس ۲ کشته و ۳ مجروح برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ کاظمی گفت: ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه شب گذشته (۱۹ تیر) با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۱۰ بعد از پلیس راه فردوس بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس پلیس راه استان گفت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یکدستگاه سوارپژو پارس که از مشهد به سمت شیراز در حال حرکت بود با یک دستگاه تریلی بار سنگ که از سمت مهریز به مشهد حرکت میکرد برخورد کردند که بر اثر این حادثه رانندگی ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر مصدوم که با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو پارس به علت انحراف به چپ، ناشی از خستگی و خواب آلودگی تشخیص داده شده است، افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند ضمنا شهروندان از توقف در حاشیه جاده و تماشای صحنه تصادف که خود میتواند زمینه ساز بروز حوادث ناگوار و ثانویه باشد خودداری کنند.