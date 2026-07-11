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مردم استان در اجتماع شبهای اقتدار فریاد خون خواهی رهبر شهید را سر میدهند و بر ادامه راه پر نور ایشان تاکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۳۲ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
مردم مناطق مختلف استان هم در ایستگاه صد و سی و دوم حماسه خیابان با حضور خود نشان دادند همچنان گوش به فرمان رهبر عزیز خود هستند