به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور مردم استان در صحنه و میدان‌داری آنان به ۱۳۲ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.

مردم خراسان شمالی شب‌ها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور می‌یابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان می‌دهند.

مردم مناطق مختلف استان هم در ایستگاه صد و سی و دوم حماسه خیابان با حضور خود نشان دادند همچنان گوش به فرمان رهبر عزیز خود هستند