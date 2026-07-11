پخش زنده
امروز: -
آتشسوزی در یک ساختمان سهطبقه درشهرستان درگز، سه قربانی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان درگز، گفت:شب گذشته، آتشسوزی در یک ساختمان سهطبقه در مسیر جاده پارک ملت شهرستان درگز، پشت پست برق، سه قربانی بر جای گذاشت.
بزمآرا، افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، احتمال میرود کانون حریق در پارکینگ یا انباری طبقه همکف بوده و دود و شعلههای آتش پس از آن به طبقات بالایی، سرایت کرده باشد.
فرماندار درگز با ابراز همدردی با خانواده جانباختگان، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع آتشسوزی و منشأ آن همچنان در دست بررسی کارشناسان است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات از سوی مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد