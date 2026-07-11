مردم ولایت‌مدار شهرستان پردیس در ۱۳۲ شب از اجتماعات شبانه خود، با حضور پرشور در خیابان‌ها، یک بار دیگر بر پیوند ناگسستنی میان فرهنگ عاشورا، ایثار و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر اینکه ملت ایران همواره از دل سوگ و شهادت، حماسه و اقتدار آفریده است، اظهار داشتند: دشمن بار دیگر در شناخت ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی شده و نمی‌داند که فرهنگ عاشورا، روحیه ایثار و شهادت و تبعیت از ولایت فقیه، مهم‌ترین سرمایه ملت ایران است.

حاضران با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع باشکوه شهید، این مراسم را نماد وحدت، همبستگی و اقتدار ملی دانستند و تأکید کردند: این حضور تاریخی نشان داد که ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت، یکپارچه و استوار ایستاده است.

مردم پردیس ادامه راه شهدا را در تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و تقویت سرمایه اجتماعی کشور عنوان کردند و افزودند: دشمن همچنان از شناخت روحیه ملت ایران ناتوان است؛ ملتی که برای دفاع از عزت، استقلال و میهن خود از جان می‌گذرد، اما هرگز از آرمان‌هایش عقب‌نشینی نمی‌کند.