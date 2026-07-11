به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول واحد هنر‌های نمایشی حوزه هنری استان، گفت: نمایش خیابانی «روایت کوه سیاه» به نویسندگی و کارگردانی رضا رفیعی تولید حوزه هنری استان و گروه تئاتر هلیا، در میدان امام حسین(ع) شهر دهدشت اجرا شد.

اکبر آیین، افزود: این اثر نمایشی با الهام از حماسه و ایثار شهدای کوه سیاه، به روایت رشادت‌ها و مظلومیت‌های فرزندان این سرزمین پرداخته است و اجرای آن در کانون اصلی تجمعات مردمی شهرستان کهگیلویه، با استقبال پرشور و کم‌نظیر شهروندان مواجه شد.