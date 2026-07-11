نمایش خیابانی «روایت کوه سیاه» تولید حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در میدان امام حسین (ع) شهر دهدشت به صحنه رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان، گفت: نمایش خیابانی «روایت کوه سیاه» به نویسندگی و کارگردانی رضا رفیعی تولید حوزه هنری استان و گروه تئاتر هلیا، در میدان امام حسین(ع) شهر دهدشت اجرا شد. اکبر آیین، افزود: این اثر نمایشی با الهام از حماسه و ایثار شهدای کوه سیاه، به روایت رشادتها و مظلومیتهای فرزندان این سرزمین پرداخته است و اجرای آن در کانون اصلی تجمعات مردمی شهرستان کهگیلویه، با استقبال پرشور و کمنظیر شهروندان مواجه شد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نمایش خیابانی «روایت کوه سیاه» آماده اجرا در سایر شهرستانهای استان است تا مخاطبان بیشتری بتوانند از این اثر ارزشمند بهرهمند شوند.