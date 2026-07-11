به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شامگاه جمعه ۱۹ تیر ماه، با حضور قشر‌های مختلف مردم مراسم شام غریبان قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) در شهر‌های مختلف استان برگزار شد.

در این مراسم مردم قدرشناس با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و امام مجاهد شهید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ادامه راه معظم له تاکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل فریاد انتقام از عاملان شهادت امام مجاهد شهید را سردادند.