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ملیپوش تالو استان فارس، در چهارمین دوره جام جهانی تالو ۲۰۲۶ در هایکو چین، یک نشان طلا در بخش تیمی و یک نشان برنز انفرادی را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ تیم ملی تالو پسران ایران با ترکیب مصطفی حسنزاده ملی پوش استان فارسی ، شاهین بنیطالبی و ابوالفضل قرهباغی در فرم دوئیلین (مبارزه صحنهای) با کسب امتیاز ۹.۶۶۶، بالاتر از تیمهای اندونزی، فیلیپین، ماکائو، سنگاپور و آمریکا قرار گرفت و به نشان طلای تاریخی این دوره از مسابقات دست یافت. این نشان به عنوان نخستین طلای تاریخ ایران در فرم دوئیلین جام جهانی تالو به ثبت رسید.
مصطفی حسنزاده، ملیپوش استان فارس، در فرم نندائو با اجرایی کمنقص و کسب امتیاز ۹.۷۳۶، پس از نمایندگان هنگکنگ و ایران (شاهین بنیطالبی) بر سکوی سوم جهان ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.
حسنزاده که با کسب سهمیه از مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ برزیل، جواز حضور در این رقابتها را به دست آورده بود، در فرم ننگوئن نیز با امتیاز ۹.۷۲۶ در جایگاه ششم جهان قرار گرفت
چهارمین دوره رقابتهای جام جهانی تالو ۱۷ و ۱۸ تی به میزبانی شهر هایکو در استان هاینان چین برگزار شد.
تیم ملی ووشو ایران در پایان این رقابتها با کسب یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز، بهترین عملکرد تاریخ خود در جامهای جهانی تالو را به ثبت رساند.