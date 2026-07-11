پیشرفت ۸۵ درصدی مخزن امن موزه منطقهای آذربایجان شرقی
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از پیشرفت ۸۵ درصدی مخزن امن موزه منطقهای استان خبر داد و گفت: با تامین بخشی از اعتبارات این بخش بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
علی فرجی در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح ملی موزه منطقهای آذربایجان شرقی اظهار کرد:پس از بررسیهای کارشناسی مقرر شد با تامین منابع مالی مورد نیاز بهرهبرداری از مخزن امن طرح به عنوان فاز نخست در اولویت قرار گیرد.
وی افزود:مخزن امن این طرح تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز امکان افتتاح و بهرهبرداری از آن در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت این بخش از طرح گفت: بهرهبرداری از مخزن امن، نقش مهمی در حفاظت، نگهداری و صیانت اصولی از آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی و منطقه خواهد داشت.
فرجی با اشاره به برنامهریزی برای ادامه اجرای طرح خاطرنشان کرد:در فاز دوم با استفاده از ظرفیت مولدسازی اموال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدامات لازم برای تکمیل ساختمان اداری انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بازدید میدانی از طرح افزود: در این بازدید آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی طرح بررسی و راهکارهای لازم برای تسریع در روند تکمیل آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی است طرح ملی موزه منطقهای آذربایجان شرقی از طرحهای مهم حوزه میراث فرهنگی کشور به شمار میرود که با بهرهبرداری از آن زیرساخت مناسبی برای نگهداری و نمایش آثار تاریخی و فرهنگی شمالغرب کشور فراهم خواهد شد.