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محمد نوذری، استاندار قزوین در نشست با مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان، نظام مالیاتی جامع و تخصصی را زیربنای توسعه اقتصادی و راهکاری اساسی برای عبور از اقتصاد تکمحصولی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی با حضور در اداره کل امور مالیاتی استان، ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: در اقتصاد جوامع توسعهیافته و کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی به عنوان پایدارترین منبع درآمد برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات عمومی شناخته میشود و ما نیز برای دستیابی به توسعه همهجانبه، ناگزیر از حرکت به این سمت هستیم.
استاندار قزوین با اشاره به آسیبهای وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند؛ بنابراین تکیه بر درآمدهای مالیاتی، ضامن امنیت اقتصادی و استقلال مالی کشور است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی این حوزه در بودجهریزی کشور، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمدهای از اعتبارات سال ۱۴۰۵ بر پایه درآمدهای مالیاتی تنظیم شده است، موضوع مالیات به یک ضرورت حیاتی برای پیشرفت کشور تبدیل شده است.
نوذری در پایان، بر لزوم فرهنگسازی، افزایش شفافیت، تکریم مودیان و همکاری مستمر برای تبیین اهمیت مشارکت مردم در توسعه استان تأکید کرد و خواستار اهتمام جدیتر برای تحقق اهداف تعیین شده در این بخش شد.