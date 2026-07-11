فرمانده انتظامی شهرستان ساری از توقیف یک دستگاه موتور سنگین خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: یک دستگاه موتورسنگین خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در آن شهرستان توقیف شد.

سرهنگ کارآگاه علی قیصری افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، ماموران یگان امداد شهرستان ساری با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق توسط فردی در شهرستان ساری با خبر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری با اشاره به این که کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۱۰ میلیارد ریال برآورده کردند، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ قیصری در خاتمه از عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق خبر داد و اظهار داشت: همکاری مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی در این راستا امری الزامی است.