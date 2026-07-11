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شهروندان در این هفته هنگام قرار گرفتن در برابر نور خورشید برای جلوگیری از اثرات منفی اشعه فرابنفش از پوست خود مراقبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افراد هنگام تردد در بیرون، سعی کنند قرار گرفتن در معرض مستقیم خورشید را با جستجوی سایه محدود کنند؛ و لباسهایی انتخاب کنند که بازوها و پاهایشان را بپوشاند و مواردی را برای حفاظت از فرزندان خود در نظر بگیرند.
همچنین توصیه شده شهروندان از کلاه لبه پهن استفاده کنید تا صورت، سر، گوشها و گردن شما را در سایه نگه دارد و از عینک آفتابی استفاده کنند که دور تا دور چشم را بپوشاند و هر دو تشعشعات UVA و UVB را مسدود کند.
توصیه شده برای حفاظت در برابر هر دو UVA و UVB، از کرم ضد آفتاب با فاکتور حفاظت در برابر خورشید SPF برابر ۱۵ یا بالاتر استفاده شود.
از برنزه کردن خودداری شود و افرادی که در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع به برنزه کردن در فضای سرپوشیده میکنند، ریسک ابتلا به ملانوما در آنها بیشتر است.
مقیاس شاخص UV به ما کمک میکند تا بدانیم که پرتوهای UV در یک روز معین چقدر میتواند مضر باشد.