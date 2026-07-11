به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس کل دادگستری استان لرستان،در پی وقوع حادثه ی آتش‌سوزی در شرکت اکسین پالایش پلدختر ، با صدور دستوری ویژه به دادستان این شهرستان، خواستار ورود فوری، تشکیل پرونده قضایی و شناسایی و برخورد قاطع با مسببان احتمالی این حادثه شد.

حجت‌الاسلام سعید شهواری با تأکید بر لزوم تشکیل فوری پرونده قضایی این حادثه افزود: تحقیقات جامع و دقیق در خصوص علت وقوع این حادثه باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: در صورتی که در بررسی‌ها مشخص شود قصور، تقصیر یا تخلفی از سوی مدیریت پالایشگاه یا دستگاه‌های نظارتی در رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای حفاظتی انجام‌شده است، بدون هیچ‌گونه اغماضی با مسببان و مقصران برخورد قانونی قاطع خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت کارگران و امنیت زیست‌محیطی منطقه، به دادستان پلدختر دستور داد تا ضمن نظارت بر اقدامات، از همه ی ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بحران استفاده کرده و گزارش روند رسیدگی و اقدامات انجام شده را به مرکز استان ارسال کند.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر هم با اشاره به تشکیل پرونده ی قضایی و احضار مدیرعامل این واحد صنعتی گفت: دو هفته پیش، در بازدید میدانی، نسبت به وضعیت مخاطره‌آمیز محل ذخیره ی پسماند روغن به مسئولان این واحد تذکر جدی داده شده بود.

محمد امرایی افزود: پس از اطلاع از وقوع آتش سوزی شرکت اکسین پالایش پلدختر وحضور میدانی در محل حادثه ،ضمن ارزیابی وضعیت میدانی ،بررسی شواهد اولیه و ضرورت مستندسازی دقیق ابعاد وقوع حادثه برای تکمیل پرونده قضایی، دستور لازم به تیم‌های امدادی و کارشناسان فنی برای پیشگیری از گسترش آتش سوزی و حفظ جان کارکنان صادر شد.





وی گفت:مدیرعامل این مجموعه برای ارائه ی توضیح و بررسی وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی به دادستانی احضار شده و هم اکنون پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و در صورت احراز کوتاهی یا بی‌توجهی به مقررات پیشگیرانه دستگاه قضایی، دستور قاطع قانونی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای صادر خواهدشد..





دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر با بیان اینکه حفظ جان کارگران و تأمین ایمنی اماکن صنعتی برای دادستانی اولویت است و واحدهای خصوصی ملزم به رعایت دقیق استانداردها هستند،افزود: دستگاه قضایی در برخورد با ترک‌فعل‌ها و بی‌توجهی به مسائل ایمنیِ منجر به وقوع حوادث ناگوار، برخورد قاطع خواهد کرد.