پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری لرستان با دستور ویژه به دادستان پلدختر برای بررسی فوری آتشسوزی شرکت اکسین پالایش پلدختر خواستار برخورد قاطع با مسببان احتمالی این حادثه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس کل دادگستری استان لرستان،در پی وقوع حادثه ی آتشسوزی در شرکت اکسین پالایش پلدختر ، با صدور دستوری ویژه به دادستان این شهرستان، خواستار ورود فوری، تشکیل پرونده قضایی و شناسایی و برخورد قاطع با مسببان احتمالی این حادثه شد.
حجتالاسلام سعید شهواری با تأکید بر لزوم تشکیل فوری پرونده قضایی این حادثه افزود: تحقیقات جامع و دقیق در خصوص علت وقوع این حادثه باید در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: در صورتی که در بررسیها مشخص شود قصور، تقصیر یا تخلفی از سوی مدیریت پالایشگاه یا دستگاههای نظارتی در رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای حفاظتی انجامشده است، بدون هیچگونه اغماضی با مسببان و مقصران برخورد قانونی قاطع خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت سلامت کارگران و امنیت زیستمحیطی منطقه، به دادستان پلدختر دستور داد تا ضمن نظارت بر اقدامات، از همه ی ظرفیتهای موجود برای مدیریت بحران استفاده کرده و گزارش روند رسیدگی و اقدامات انجام شده را به مرکز استان ارسال کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر هم با اشاره به تشکیل پرونده ی قضایی و احضار مدیرعامل این واحد صنعتی گفت: دو هفته پیش، در بازدید میدانی، نسبت به وضعیت مخاطرهآمیز محل ذخیره ی پسماند روغن به مسئولان این واحد تذکر جدی داده شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر با بیان اینکه حفظ جان کارگران و تأمین ایمنی اماکن صنعتی برای دادستانی اولویت است و واحدهای خصوصی ملزم به رعایت دقیق استانداردها هستند،افزود: دستگاه قضایی در برخورد با ترکفعلها و بیتوجهی به مسائل ایمنیِ منجر به وقوع حوادث ناگوار، برخورد قاطع خواهد کرد.