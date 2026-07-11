به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان اصفهان گفت: پس از فرآیند ثبت‌نام در کلاس‌های نشاط معنوی، اجرای عملیاتی برنامه‌ها از هشتم تیرماه آغاز شده و تا هفتم مرداد ماه ادامه داد.

مهدی اثنی‌عشران تأکید کرد: مخاطبان اصلی این طرح، دانش‌آموزان دختر و پسر در رده سنی ۹ تا ۱۸ سال هستند که برای تضمین کیفیت آموزش‌ها، از ظرفیت های متنوعی از جمله مبلغان نظامی بومی، ائمه جماعت مستقر در بقاع متبرکه، مربیان متخصص سبک زندگی اسلامی ، اساتید حوزه، دانشگاه و فرهنگیان بهره گرفته می‌شود، تا آموزش‌ها در بستری علمی و معنوی ارائه شود.

وی در خصوص روش‌های متنوع اجرای طرح نشاط، به سه الگوی اصلی اشاره کرد و افزود: اجرای برنامه‌های ترکیبی آموزشی و ورزشی اولین الگوی این طرح است که درقالب کلاس‌ های حضوری از جمله آموزش های معارف و قرآن، آموزش های رزمی و مهارت های دهگانه زندگی در بقاع متبرکه این استان برگزار می‌شود.

اثنی عشران، همچنین دومین روش اجرا را برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی برشمرد و ادامه داد: در بقاع متبرکه‌ای که از موقعیت اقلیمی و ظرفیت‌های محیطی برگزاری اردو برخوردار هستند، برنامه ‌های اردویی ویژه برای تقویت پیوند معنوی و رفاهی مخاطبان در دستور کار است.

وی همچنین به الگوی سوم،اجرای مشارکتی، اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری نهاد های همسو از جمله بسیج، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، اتحادیه‌ها، انجمن ‌های اسلامی دانش‌آموزان،کانونهای فرهنگی-هنری مساجد وگروههای خودجوش فرهنگی در محلات و مساجد اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان با اشاره به تشکیل هیئت‌های جوانان و نوجوانان در بقاع متبرکه، تأکید کرد: این هیئت‌ها با بهره‌گیری از روش تبلیغ چهره ‌به ‌چهره و تعامل مستقیم با مخاطبان، نقش کلیدی در جذب دانش‌آموزان به کلاس ‌های آموزشی و ترویج معارف اسلامی ایفا خواهند کرد.