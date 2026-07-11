رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: تکمیل مدارس نیمه‌تمام و تأمین فضای آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان، خط مقدم خدمت‌رسانی ما است و با جدیت و همت جهادی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی افزود: هدف بررسی دقیق وضعیت زیرساخت‌های آموزشی و تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها است و پیشبرد سریع پروژه‌ها، و لزوم رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در کنار تسریع در بهره‌برداری از این فضاهای آموزشی مهم است.

خان‌محمدی تصریح کرد:تکمیل مدارس نیمه‌تمام و تأمین فضای آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان، خط مقدم خدمت‌رسانی ماست که باید با جدیت و همت جهادی دنبال شود.

وی گفت:آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است و همه انسان‌ها در طول زندگانی خود تحت تعلیم و آموزش قرار می‌گیرند این امر در مقاطع مختلف تحصیلی و در فضا‌های گوناگون مانند مهد کودک، دبستان راهنمایی و دبیرستان و. صورت می‌گیرد.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: به لحاظ اینکه فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می‌شود تاثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد دقت در طراحی و ساخت این فضا‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و طراحی اینگونه فضا‌ها به نحو احسن انجام شود.

خان محمدی افزود: در طراحی فضا‌های آموزشی دو مورد اساسی وجود دارد که نقش بسیار مهمی را در چگونگی طراحی این فضا‌ها بازی می‌کند و آن دو مورد که یکی جنسیت افراد استفاده کننده از فضا و دیگری مقطع تحصیلی افراد استفاده کننده می‌باشد.