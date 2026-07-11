به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال پسران زیر ۱۸ سال ایران در پنجمین و آخرین دیدار خود از رقابت‌های غرب آسیا (انتخابی جام آسیا)، شنبه ۲۰ تیر از ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه شاهزاده حمزه شهر امان کشور اردن به مصاف تیم لبنان خواهد رفت.

تیم بسکتبال ایران در رده‌بندی جوانان (زیر ۱۸ سال) فدراسیون جهانی بسکتبال در رتبه ۲۸ و تیم ملی لبنان در رده ۳۸ قرار دارد.

این پنجمین بازی دو تیم در این رقابت‌ها خواهد بود. هر دو تیم در چهار بازی قبلی خود در این رقابت‌ها مقابل فلسطین، عراق، سوریه و اردن به پیروزی رسیدند و سهمیه حضور در رقابت‌های جام آسیا جوانان پسر را کسب کردند. تیم پیروز این دیدار، به قهرمانی رقابت‌های جوانان پسر غرب آسیا دست پیدا خواهد کرد.

ملی‌پوشان کشورمان با کسب چهار پیروزی متوالی مقابل تیم‌های فلسطین، عراق، سوریه و اردن سهمیه حضور در مسابقات جام آسیا را به دست آوردند.