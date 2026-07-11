به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای هیئت‌های مذهبی بخش بادرود گفت:در این مراسم پنج نخل به نیابت از امام شهید و اهل بیت ایشان بر دوش مردم بادرود حمل شد و مردم در این آیین با شعار‌های ضد استکباری، خواستار انتقام قاطع از عاملان جنایت‌های تروریستی شدند.

سید محمد طباطبایی افزود: هیئت‌های زنجیرزنی بادرود با حرکت به سمت میدان اصلی شهر و اجرای آیین کهن و باشکوه نخل‌گردانی، جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت قلبی به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به تماشا گذاشتند.