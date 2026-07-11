به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم که تحت نظارت ستاد اقامه نماز جمعه صباشهر برگزار شد، با قرائت قرآن و ذکر مصیبت آغاز شد. حاضران در این شب باشکوه، با شنیدن سخنانی در وصف ایثار و مجاهدت رهبر شهید، در فضای سوگواری به تجدید بیعت با مسیر ایشان پرداختند. حضور پرشور مردم و مسئولین در این مراسم، نشان‌دهنده جایگاه والای رهبر شهید در قلب‌های مردم صباشهر و تداوم مسیر شهادت و ولایت در این منطقه است.