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مراسم شام غریبان امام مجاهد و شهید امت، با حضور گسترده مردم ولایتمدار و مسئولین شهرستان صباشهر در مصلی این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم که تحت نظارت ستاد اقامه نماز جمعه صباشهر برگزار شد، با قرائت قرآن و ذکر مصیبت آغاز شد. حاضران در این شب باشکوه، با شنیدن سخنانی در وصف ایثار و مجاهدت رهبر شهید، در فضای سوگواری به تجدید بیعت با مسیر ایشان پرداختند. حضور پرشور مردم و مسئولین در این مراسم، نشاندهنده جایگاه والای رهبر شهید در قلبهای مردم صباشهر و تداوم مسیر شهادت و ولایت در این منطقه است.