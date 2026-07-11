به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت: ثبت‌نام این پویش مردمی برای اعزام خادمان و نیرو‌های داوطلب به کربلای معلی آغاز شده است و علاقه‌مندان می‌توانند در حوزه‌های خدمات شهری، فنی، حمل‌ونقل و پشتیبانی با ثبت‌نام در این پویش، در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی مشارکت کنند.

سیدمهدی عسگری با اشاره به آغاز فعالیت‌های ستاد اربعین شهرداری برای اعزام نیرو‌های خدمات‌رسان افزود:مردم اصفهان همواره در صف نخست ایثار، خدمت و حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی قرار داشته‌اند و هر زمان سخن از خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به میان آمده، روحیه ایثارگرانه با شور و اشتیاق بیشتری نمایان شده است.

وی ادامه داد: همچون سال گذشته، سال جاری نیز شرایطی فراهم شده است تا علاقه‌مندان بتوانند متناسب با توان، تخصص یا امکانات خود در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی سهیم باشند.

عسگری گفت: فراخوان کار داوطلبانه تنها به حضور فیزیکی محدود نمی‌شود و افرادی که امکان اعزام ندارند نیز می‌توانند با مشارکت در تأمین تجهیزات، اقلام مورد نیاز یا کمک‌های مالی، سهمی در این حرکت بزرگ مردمی داشته باشند.

دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان افزود: علاوه بر نیرو‌های انسانی، خودرو‌ها و تجهیزات خدماتی نیز مورد نیاز است و مالکان خودرو‌های باری، نیسان، ایسوزو، کامیون، کامیونت، تریلی، تانکر‌های آبرسان، جرثقیل، اتوبوس، کانتینر و کانتینر‌های یخچال‌دار می‌توانند برای همکاری در این پویش ثبت‌نام کنند.

عسگری با اشاره به حمایت‌های ستاد اربعین از داوطلبان گفت: در صورت هماهنگی و اعزام خودرو‌ها به کشور عراق، هزینه‌های مربوط به خروج از کشور، سوخت و تعمیرات خودرو‌ها در شهر کربلا را ستاد اربعین شهرداری اصفهان تأمین خواهد کرد.

وی ادامه داد: پاکبانان و داوطلبانی که بیش از سه روز در کربلای معلی حضور داشته باشند، اسکان و تغذیه به‌طور کامل از ستاد اربعین شهرداری اصفهان پیش‌بینی و تأمین می‌شود تا خادمان بتوانند با آرامش خاطر به ارائه خدمات بپردازند.

دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان با دعوت از شهروندان برای حضور در این پویش مردمی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان یا پایگاه اینترنتی Moukebisf.ir اقدام کنند و به جمع خادمان حضرت سیدالشهدا (ع) در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان بپیوندند.