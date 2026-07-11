صد و سی‌ دومین شب حضور مردم همدان در میادین و خیابان‌های شهر، سهم آنان در بدرقه عظیم پدر امت و روایت شگفتی مردم دنیا از حضور حماسی مردم مبعوث شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اتحاد مقدس ایرانیان با حضور در تجمعات شبانه ادامه دارد و اهالی دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان هم پس از شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر پاک آقای شهید ایران، با هدف حفظ دستاورد‌های این تشییع باشکوه، گوش به فرمان، رهبر معظم انقلاب، استوارتر از گذشته در میادین حضور دارند.

ایستادگی و مقاومت ایران در برابر جبهه کفر و باطل و یزیدیان زمان به ایستگاه یکصد و سی دوم رسید و آزادگان جهان پس از تشییع حماسی رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق، یکبار دیگر همبستگی و اتحاد خود را به رخ دشمنان کشیدند.

این تشییع حماسی و فریاد‌های خونخواهی مردم نشان داد که ایرانی‌ها از غم و سوگ و شهادت هم حماسه می‌سازند و پیام‌هایی برای دشمن دارند.

از دست دادن رهبر شهید انقلاب پایان راه نیست، بلکه ادامه راهی استوار و پایدار با هدایت رهبریست که پرورش یافته مکتب امام راحل و رهبر شهید است.