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۳۸۶ نفر در خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون در بخش بنگاههای اقتصادی مهارتهای فنی و حرفهای را فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: ۳۸۶ نفر در خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون در بخش بنگاههای اقتصادی مهارتهای فنی و حرفهای را فرا گرفتند.
کامرانیفرد افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۶۰ هزار و ۶۳۴ ساعت آموزش برای ۳۸۶ نفر در بخش بنگاههای اقتصادی، ۶۰ نفر در مراکز جوار و بینکارگاهی و ۶۰ نفر در شرکتهای عضو کنسرسیوم مهارت ارائه شده است.
وی گفت: مهارتآموزی نه تنها یک فرآیند آموزشی، بلکه به عنوان یک ضرورت ایمنی و اقتصادی است که تأمین نیروی انسانی ماهر، مستقیمترین راه برای پیشگیری از حوادث ناشی از عدم مهارت در محیطهای صنعتی و معدنی و تضمین پایداری تولید در کشور است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۱۷۹ هزار و ۹۵۷ ساعت آموزش تخصصی در قالب ۱۸۴ دوره آموزشی برای ۴ هزار و ۴۶۷ نفر از شاغلان بنگاههای اقتصادی برگزار شده است.
کامرانی فرد افزود: همچنین در سال گذشته، ۱۳ مرکز تخصصی موفق شدند با ارائه ۲۶ هزار و ۴۰۸ ساعت آموزش، ظرفیتهای ۲ هزار و ۸۶ نفر از نیروی کار فعال را ارتقا دهند.
وی افزود: اجرای ۸۰ دوره آموزشی تحت قراردادهای مستقیم با شرکتهای عضو کنسرسیوم مهارت، یکی از موفقیتهای برجسته دیگر سال گذشته بود که ۲ هزار و ۶۵۲ نفر متخصص، در مجموع ۶۲ هزار و ۹۲۵ ساعت آموزش سطح بالا را دریافت کردند.