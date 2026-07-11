نزدیک به ۲ میلیون مسافر در ۴۴ ساعت خدمت‌رسانی مستمر قطار شهری مشهد به عزاداران رهبر شهید جا به جا شدند و رکوردی تاریخی در عملکرد شرکت قطار شهری مشهد ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد گفت: در روز اصلی مراسم، بیش از یک میلیون نفر از خدمات مترو استفاده کردند و مجموع مسافران جابه‌جا شده در ۴۴ ساعت خدمت‌رسانی به مرز ۲ میلیون نفر رسید؛ آماری که در مقایسه با میانگین روزانه حدود ۳۰۰ هزار مسافر، نشان‌دهنده عملکردی کم‌نظیر است.

داود همتیان افزود: این رکورد تاریخی حاصل برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی عملیاتی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان مترو بود که با وجود افزایش چشمگیر تقاضای سفر، خدماتی ایمن، منظم و مستمر به شهروندان، زائران و عزاداران ارائه کردند.