طنین فریاد استکبارستیزی در ۱۳۲ مین شب ایستادگی مردم یاسوج
فریاد مرگ بر آمریکا و بیعت دوباره با آرمانهای انقلاب در صد و سی و دومین شب ایستادگی مردم یاسوج طنین انداز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در شبی لبریز از معنویت و حماسه، مردم وفادار و انقلابی یاسوج برای صد و سی و دومین شب متوالی، با حضور در خیابان جمهوری اسلامی، بر پایبندی تزلزلناپذیر خود به آرمانهای والای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
در این تجمع باشکوه که جمعهشب، ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، قشرهای مختلف مردم با برپایی مراسم استغاثه به محضر حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، ضمن دعا برای نصرت اسلام، پایداری خود را در مسیر ولایت به نمایش گذاشتند.
این اجتماعات با هدف خونخواهی امام امت، تجدید بیعت با رهبر سوم انقلاب و اعلام حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح مقتدر و جبهه مقاومت شکل گرفته است و مردم یاسوج با این حضور خود نشان دادند که در صیانت از دستاوردهای نظام و حمایت از مجاهدان راه حق، هرگز صحنه را خالی نخواهند کرد.
بخش دیگری از این تجمع، به اعلام انزجار از سیاستهای خصمانه دشمنان اسلام اختصاص داشت و حاضران با سر دادن فریادهای کوبنده «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، جنایات رژیم صهیونیستی و مداخلات استکبار جهانی در منطقه خاورمیانه را به شدت محکوم کردند.
این فریادها که در فضای خیابان جمهوری اسلامی طنینانداز شده بود، پیامی روشن به بدخواهان ملت ایران داشت مبنی بر اینکه اینکه مردم غیور کهگیلویه و بویراحمد با بصیرت کامل، تحرکات دشمنان در منطقه را رصد کرده و در برابر هرگونه ظلم و تعدی، در کنار مظلومان جهان ایستادهاند.
یکی از شاخصههای اصلی این شب، پیوند میان سیاست و معنویت بود و در واقع شرکتکنندگان با اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج)، ضمن تضرع به درگاه الهی برای تعجیل در فرج، نصرت نهایی رزمندگان اسلام در تمامی جبههها را خواستار شدند و حضور خانوادهها، جوانان و پیشکسوتان جهاد و شهادت در کنار یکدیگر، تابلویی زیبا از همبستگی نسلهای مختلف انقلاب را در این ۱۳۲ شب ایستادگی به تصویر کشید.
این تجمعات که اکنون به نمادی از پایداری و ولایتمداری در استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده است، همچنان با عزم راسخ مردم در شبهای آتی ادامه خواهد داشت تا پیام حقطلبی و استکبارستیزی این خطه به گوش جهانیان برسد.
طنین فریاد استکبارستیزی در ۱۳۲ مین شب ایستادگی مردم یاسوج طنین فریاد استکبارستیزی در ۱۳۲ مین شب ایستادگی مردم یاسوج طنین فریاد استکبارستیزی در ۱۳۲ مین شب ایستادگی مردم یاسوج طنین فریاد استکبارستیزی در ۱۳۲ مین شب ایستادگی مردم یاسوج طنین فریاد استکبارستیزی در ۱۳۲ مین شب ایستادگی مردم یاسوج طنین فریاد استکبارستیزی در ۱۳۲ مین شب ایستادگی مردم یاسوج