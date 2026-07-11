به گزارش برگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در بازدید از اراضی سرمایه‌گذاری شهرستان اردبیل که با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیرکل شیلات وجمعی از مدیران ومعاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار اردبیل و بخشدار مرکزی اردبیل انجام شد، از اجرای نخستین شهرک آبزی‌پروری کشوردر اردبیل خبر داد.

قلندری گفت: این مجموعه در قالب شهرک کشاورزی و در وسعتی حدود ۱۶۰ هکتاردر حال اجراست که شامل شهرک آبزیان، شهرک گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، افزود: این پروژه با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد می شود

فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های این شهرک تصریح کرد: فراهم‌سازی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه، از اولویت‌های جدی شهرستان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است تا زمینه برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و مؤثرتر از این ظرفیت مهم فراهم شود.

قلندری همچنین از اجرای ۲۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این اراضی خبر داد و گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار فعالیت‌های کشاورزی و آبزی‌پروری، افق روشنی برای تبدیل این مجموعه به یک الگوی موفق در سرمایه‌گذاری و تولید پایدار ترسیم کرده است.

وی این پروژه را یکی از طرح‌های مهم و راهبردی شهرستان اردبیل دانست و تأکید کرد: با بهره‌برداری از این شهرک، شاهد تحولی جدی در حوزه تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه خواهیم بود.