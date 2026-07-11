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فرماندار اردبیل از فراهم شدن زمینه احداث نخستین شهرک آبزیپروری کشور با پیشبینی ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش برگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در بازدید از اراضی سرمایهگذاری شهرستان اردبیل که با همراهی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیرکل شیلات وجمعی از مدیران ومعاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار اردبیل و بخشدار مرکزی اردبیل انجام شد، از اجرای نخستین شهرک آبزیپروری کشوردر اردبیل خبر داد.
قلندری گفت: این مجموعه در قالب شهرک کشاورزی و در وسعتی حدود ۱۶۰ هکتاردر حال اجراست که شامل شهرک آبزیان، شهرک گلخانهای و صنایع تبدیلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است، افزود: این پروژه با حمایت دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد می شود
فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای این شهرک تصریح کرد: فراهمسازی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز این مجموعه، از اولویتهای جدی شهرستان و دستگاههای اجرایی مرتبط است تا زمینه برای بهرهبرداری هرچه سریعتر و مؤثرتر از این ظرفیت مهم فراهم شود.
قلندری همچنین از اجرای ۲۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این اراضی خبر داد و گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کنار فعالیتهای کشاورزی و آبزیپروری، افق روشنی برای تبدیل این مجموعه به یک الگوی موفق در سرمایهگذاری و تولید پایدار ترسیم کرده است.
وی این پروژه را یکی از طرحهای مهم و راهبردی شهرستان اردبیل دانست و تأکید کرد: با بهرهبرداری از این شهرک، شاهد تحولی جدی در حوزه تولید، اشتغال و جذب سرمایهگذاری در منطقه خواهیم بود.