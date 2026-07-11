به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جواد مشرقی ریاضی‌دان برجسته و استاد دانشگاه لاوال کبک که اصالتی کاشانی دارد، برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا (CMS) انتخاب شد.

وی که در دهه هشتاد به عنوان استاد ریاضی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان فعالیت داشت، پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ هدایت این انجمن معتبر بین‌المللی را بر عهده داشت و با بیش از دو دهه سابقه مدیریتی و علمی اثرگذار در کانادا، بار دیگر سکان هدایت این نهاد علمی را به دست گرفت.

این انتخاب مجدد، نشان از جایگاه علمی ممتاز و کارنامه مدیریتی موفق این دانشمند کاشانی در عرصه بین‌المللی دارد.

جواد مشرقی در سال ۱۳۶۲ عنوان دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش کاشان را کسب کرد، کارشناسی رشته مهندسی برق خود را از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت کرده و به دلیل استعداد بی نظیر در رشته ریاضی برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، رشته ریاضی (آنالیز) را انتخاب کرد، تا مقطع کارشناسی ارشد ریاضی در دانشگاه تهران ادامه داد و در سال ۱۳۸۰ با درجه عالی موفق به کسب دکتری در رشته ریاضی از دانشگاه مک گیل کانادا شد.

انتشار مقاله‌های متعدد در مجلات معتبر بین المللی در حوزه تخصصی آنالیز مختلط، فضای توابع تحلیلی، نظریه عملگرها، آنالیز هارمونیک و نظریه پتانسیل و چاپ ده‌ها کتاب در معتبرترین انتشارات بین المللی از دستاورد‌های پژوهشی وی است.

این دانشمند بین المللی سالهاست عضو هیات تحریریه اصلی‌ترین مجلات ریاضی کانادا و عضو شورای مؤسسات تحقیقاتی و از اعضای اصلی و شورای نهاد‌ها و مؤسسات اعطا کننده بورس‌های تحصیلی و تحقیقاتی در کاناداست.