به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار روحانی افزود: این مراسم با حضور قاریان بین‌المللی، جلوه‌ای ویژه و معنوی خواهد داشت و فضایی آکنده از عطر قرآن، ایثار و یاد شهیدان را در مرکز استان طنین‌انداز خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور گسترده و پرشور مردم استان در این مراسم اظهار داشت: حضور باشکوه مردم، ادای دینی به مقام شامخ رهبر شهید و تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی گفت: این مراسم، نمادی از وفاداری مردم مؤمن و انقلابی خراسان شمالی به مسیر نورانی شهیدان و فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و عزت خواهد بود؛ فرهنگی که همواره ضامن سربلندی و اقتدار ایران اسلامی بوده است.

سردار روحانی از حضور پرشور آحاد امت حزب الله و بخصوص اهالی ولایتمدار خراسان شمالی در مراسمات عزاداری، وداع و تشییع باشکوه پیکر مطهر قائد شهید امت تشکر کرد و این مراسم را جلوه گاه نمایش عواطف عمیق و پاک میان ملت و امام شهید توصیف کرد.