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جانشین فرماندهی سپاه استان از برگزاری مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران صبح روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۸ در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد با حضور گسترده آحاد مردم برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار روحانی افزود: این مراسم با حضور قاریان بینالمللی، جلوهای ویژه و معنوی خواهد داشت و فضایی آکنده از عطر قرآن، ایثار و یاد شهیدان را در مرکز استان طنینانداز خواهد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت حضور گسترده و پرشور مردم استان در این مراسم اظهار داشت: حضور باشکوه مردم، ادای دینی به مقام شامخ رهبر شهید و تجدید بیعتی دوباره با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی گفت: این مراسم، نمادی از وفاداری مردم مؤمن و انقلابی خراسان شمالی به مسیر نورانی شهیدان و فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و عزت خواهد بود؛ فرهنگی که همواره ضامن سربلندی و اقتدار ایران اسلامی بوده است.
سردار روحانی از حضور پرشور آحاد امت حزب الله و بخصوص اهالی ولایتمدار خراسان شمالی در مراسمات عزاداری، وداع و تشییع باشکوه پیکر مطهر قائد شهید امت تشکر کرد و این مراسم را جلوه گاه نمایش عواطف عمیق و پاک میان ملت و امام شهید توصیف کرد.