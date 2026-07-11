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شهردار کرمانشاه با بیان اینکه توسعه سکونتگاهها در جنوب شهر کرمانشاه احداث رینگ بزرگراهی را ضروری کرده است گفت: رینگ بزرگراهی جنوب کرمانشاه گره ترافیکی آینده شهر را باز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه گفت: بخش جنوبی شهر کرمانشاه با کمبود جدی معابر و مسیرهای ارتباطی روبرو است و در حال حاضر بخش زیادی از تردد این محدوده از طریق بلوار شهید جعفری انجام میشود.
شهردار کرمانشاه، مسیر پیشنهادی رینگ جنوبی را تشریح کرد و گفت: این رینگ از بلوار شهید سرابیان آغاز میشود، به اراضی پادگان سروران میرسد و پس از عبور از محدوده سراب قنبر، به جاده اسلامآباد و بزرگراه کربلا متصل خواهد شد.
مرادی گفت: اجرای این مسیر میتواند ترافیک ورودی و خروجی جنوب شهر را توزیع کند، دسترسی ساکنان شهرکهای جدید را بهبود بخشد و از تمرکز خودروها در معابر محدود موجود جلوگیری کند.
وی با اشاره به دستور استاندار کرمانشاه برای تسریع در روند مطالعات طرح گفت: مقرر شد یک مشاور توانمند و متخصص انتخاب شود تا چند گزینه عملیاتی برای اجرای رینگ جنوبی ارائه کند و پس از بررسیهای فنی، اقتصادی و ترافیکی، بهترین مسیر انتخاب شود.
شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: مطالعات اولیه این طرح آغاز شده و مشاور طرح جامع نیز اقداماتی را انجام داده است، اما به منظور دستیابی به یک گزینه دقیق و اجرایی، استفاده از ظرفیت یک مشاور تخصصی ضروری است.
مرادی ابراز امیدواری کرد که انتخاب مشاور و تکمیل مطالعات اولیه این طرح در مدت یک ماه انجام شود و گزینه نهایی پس از بررسی در جلسات تخصصی و کمیسیون ماده پنج، وارد مرحله تصمیمگیری و اجرا شود.
در جریان این بازدید، استاندار کرمانشاه دستور داد تمامی پیشنهادهای اجرایی و مسیرهای ممکن با دقت بررسی و آثار ترافیکی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی هر گزینه مشخص شود تا تصمیم نهایی بر پایه مطالعات کارشناسی اتخاذ شود.
حبیبی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری و دیگر دستگاههای مرتبط تاکید کرد و خواستار آن شد که روند مطالعات و تعیین مسیر نهایی رینگ جنوبی بدون وقفه دنبال شود.