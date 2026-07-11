به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سپهوند با تشریح جزئیات این پرونده اقتصادی، گفت: در اواخر سال ۱۴۰۳، طی فرآیند تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات فنی نیروگاه برق‌آبی سد دز، سه عدد سیم‌پیچ متعلق به یک ترانسفورماتور قدرت ۸۴ مگاواتی که حاوی حدود ۱۷ هزار کیلوگرم مس بودند، برای بازسازی به شرکت سازنده ارسال شد.

وی افزود: تحقیقات قضایی نشان داد که در خلال فرآیند انتقال و تعمیر این قطعات استراتژیک، با تبانی یکی از مدیران نیروگاه با عوامل مرتبط در شرکت سازنده و یک فرد خارج از مجموعه، اقدام به ربایش این تجهیزات صورت گرفته است.

دادستان اندیمشک با اشاره به تکمیل تحقیقات مقدماتی و شناسایی تمامی عوامل دخیل، بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و آسیب به زیرساخت‌های ملی، پس از بررسی‌های دقیق قضایی، برای سه متهم اصلی این پرونده کیفرخواست صادر شد.

اتهامات انتسابی به متهمان شامل «مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع»، «سرقت مستوجب تعزیر»، «خیانت در امانت»، «خرابکاری در تأسیسات برق» و «فروش مال غیر» است که پرونده جهت صدور حکم نهایی به مرجع صالح قضایی ارسال شده است.