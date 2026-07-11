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ساخت ۶۰ کلاس درس در شهرستانهای ایذه و دزپارت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: با هدف توسعه فضاهای آموزشی با مشارکت خیزان مدرسه ساز، ساخت ۶۰ کلاس درس در شهرستانهای ایذه و ذزپارت در حال انجام است.
بابک ربیعی با اشاره به اینکه این کلاسهای درس در قالب ۲۰ مدرسه ساخته میشوند، ادامه داد: تمامی این مدارس در راستای نهضت عدالت آموزشی که از مهمترین برنامههای دولت و وزارت آموزش و پرورش است، در حال ساخت هستند.
وی ادامه داد: پیش بینی میشود این ۶۰ کلاس درس که براساس استانداردهای فنی و آموزشی در حال ساخت هستند تا مهر ماه سال جاری تحویل آموزش و پرورش شوند و مورد بهره برداری قرار گیرند.