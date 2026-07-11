مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از صدور گواهینامه برنامه ایمنی آب برای شهر‌های اردکان و تفت خبر داد و گفت: با دریافت این گواهینامه‌ها، تعداد سامانه‌های دارای گواهینامه ایمنی آب در استان یزد به ۱۶ مورد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به اهمیت برنامه ایمنی آب در تضمین سلامت آب شرب اظهار کرد: این برنامه با هدف شناسایی و کنترل مخاطرات احتمالی در تمامی مراحل تأمین، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع آب اجرا می‌شود و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و سلامت آب شرب مصرفی شهروندان دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶ سامانه شهری و روستایی استان یزد شامل ۱۴ شهر و ۶۵ روستا تحت پوشش الزامات برنامه ایمنی آب قرار دارند که این موضوع نشان‌دهنده اهتمام جدی شرکت آب و فاضلاب استان یزد به ارتقای شاخص‌های بهداشتی و مدیریت ریسک در تأمین آب شرب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد تصریح کرد: هم‌اکنون شهر‌های ابرکوه، اردکان، تفت، احمدآباد، اشکذر، مجومرد، بافق، بفروئیه، مروست، میبد، هرات و سامانه یزد-شاهدیه-حمیدیا و همچنین مجتمع‌های روستایی تیجرد ابرکوه، کوثر اشکذر، مبارکه بافق، ترکان-هرابرجان مروست، فتح‌آباد خاتم و فهرج یزد موفق به دریافت گواهینامه برنامه ایمنی آب شده‌اند.

علمدار با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این طرح در استان یزد خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای استقرار و اجرای برنامه ایمنی آب در شهر‌های بهاباد، زارچ و مهریز نیز صورت گرفته است و این طرح در سال ۱۴۰۵ در این شهر‌ها اجرایی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه برنامه ایمنی آب در سامانه‌های آبرسانی استان یزد، گامی مهم در راستای تأمین پایدار آب شرب سالم، ارتقای سلامت عمومی و افزایش اعتماد شهروندان به کیفیت آب آشامیدنی است.