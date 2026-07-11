به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی ساحلی نوجوانان برای حضور در المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار سنگال، ۲۰ تا ۲۶ تیر در شهرستان ساری استان مازندران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: محمد علی آرزو (مازندران) امیرعلی دومیرکلایی (مازندران) محمدمهدی تاراسی (زنجان) کامران مرادی (تهران) امیرمحمد بیات (تهران)

۷۰ کیلوگرم: هومن کلهری (لرستان) کیان جلالی (تهران) امیرحسن حسین زاده (مازندران) ابوالفضل لک (تهران) امیرحسین سیاه سرانی (مازندران)

۸۰ کیلوگرم: مهیار معصومی (تهران) محمدمهدی یوسفیان (خراسان شمالی) رضا جلیلیان (کرمانشاه) علی قمی اویلی (مازندران)

۹۰ کیلوگرم: امیرصالح جاویدانی (همدان) امیرعلی امینی (اصفهان) سید سامان حسینی (خراسان رضوی) محمدمهدی محمدی (زنجان) محمدرضا کبیری بالاجاده (تهران) حسام قاسمپور (آذربایجان شرقی)

سرمربی: محمد نادری

مربی ارشد: یونس سرمستی

یک مربی به معرفی هیئت استان مازندران

پزشک: مسعود نجد متشکر

تغذیه: مهدی حمزه

ماساژور: محسن اشرفی

سرپرست: علی دومیرکلایی

مسئول کمیته کشتی سنتی و ساحلی: علی بازیار