پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در یکصد و سی و دومین شب از اجتماعات شبانه خود در میدان امام خمینی (ره)، با حضور پرشور و حماسی، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی میان سوگ و شهادت با اقتدار ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سی و دومین اجتماع شبانه مردم شهرستان قرچک با حضور اقشار مختلف مردم در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این اجتماع با تأکید بر وحدت، انسجام ملی و ادامه راه انقلاب اسلامی، اعلام کردند ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا، از سوگ و شهادت حماسه میآفریند و آن را به سرمایهای برای اقتدار و همبستگی ملی تبدیل میکند.
حاضران همچنین با اشاره به آنچه «اشتباه محاسباتی دشمن» عنوان شد، بر تبعیت از رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کردند و این حضور را نشانه تداوم مسیر انقلاب و شکست محاسبات دشمنان دانستند.