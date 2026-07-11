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سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی در گرو مدیریت فعال، نظارت مؤثر و هماهنگی میان عرضه و تقاضاست، گفت: اگر روند تورم ادامه یابد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس قدرتی زوارم با اشاره به راهکارهای دستیابی به ثبات اقتصادی در کوتاهمدت، اظهار کرد: امروز در دوران پساجنگ قرار داریم، محاصره دریایی تا حدودی برداشته شده، منابع نفتی کشور در حال فروش است و ارز حاصل از آن وارد کشور میشود. همچنین در آینده نه چندان دور، موضوع آزادسازی منابع بلوکهشده نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
نماینده مردم «شیروان» در مجلس با بیان اینکه ثبات اقتصادی لازمه مدیریت فعال در کشور است، افزود: ما سالهاست با کسری بودجه مزمن مواجه هستیم و در چنین شرایطی نباید به سمت چاپ پول حرکت کنیم؛ چراکه این رویکرد نشاندهنده نبود مدیریت صحیح در اقتصاد کشور است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده است که در ایام جنگ به چاپ پول روی آوردهایم و در چند ماه آینده کشور با تورم بالایی مواجه خواهد شد. تأکید دارم اگر دولتمردان کمکی به اقتصاد نمیکنند، دستکم با طرح چنین اظهاراتی جو منفی اقتصادی ایجاد نکنند؛ زیرا این مسائل با مدیریت صحیح و نظارت قابل کنترل است.
قدرتی زوارم با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی در نتیجه همخوانی عرضه و تقاضا حاصل میشود، گفت: این بدان معناست که مردم به اندازه نیاز خود تقاضای کالا داشته باشند، عرضهکنندگان نیز با انصاف و قیمت عادلانه کالا را در اختیار مردم قرار دهند. هرجا این تعادل برهم بخورد، شعارهای اقتصادی نیز از مسیر اصلی خود خارج خواهد شد.
وی ادامه داد: نظارت بر مدیریت اقتصادی کشور باید از سوی مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه به صورت جدی اعمال شود. با نظارت صحیح میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت و از بروز نابسامانیها جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از فروش نفت در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: این منابع همانند قطعات یک پازل در کنار یکدیگر میتوانند به ایجاد ثبات اقتصادی کمک کنند؛ بنابراین معادله اصلی ثبات اقتصادی، هماهنگی میان عرضه و تقاضاست و اگر نظارت وجود نداشته باشد، این معادله برهم میخورد و شعارهای اقتصادی نیز روی زمین خواهد ماند.
وی چاپ بیرویه پول و خلق پول بدون پشتوانه را یکی از خطوط قرمز اقتصاد کشور دانست و گفت: پول بدون پشتوانه آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد وارد میکند.
قدرتی زوارم در تشریح پیامدهای چاپ بیرویه پول، اظهار کرد: به عنوان نمونه، در دوران آلمان نازی آنقدر پول چاپ شد و ارزش پول به حدی کاهش یافت که مردم به جای خرید هیزم، اسکناسها را آتش میزدند تا خود را گرم کنند.
وی تأکید کرد: باید به شدت از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم. از سویی دیگر خلق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور آسیب میزند. چاپ پول کار دشواری نیست و با فشردن یک دکمه میتوان حجم زیادی پول ایجاد کرد، اما در شرایط تحریمی این اقدام باید به شدت مدیریت شود، زیرا چاپ پول آخرین راهکار برای اداره اقتصاد است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه بروز تورم، حاصل کمکاری مسئولان اقتصادی کشور است، گفت: نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی و همچنین عملکرد وزیر اقتصاد تذکر داریم و انتظار میرود در بیان اظهارات خود دقت بیشتری داشته باشد. درست نیست وزیری در شرایطی که مردم ماهها در میدان حضور داشتند، از وقوع تورم جدید سخن بگوید. اگر اینگونه اظهارنظرها و این روند در عملکرد مسئولان اقتصادی ادامه پیدا کند، مجلس حتماً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.