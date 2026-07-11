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رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از ترافیک در محورهای پرتردد شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراههای شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراههای شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد ترافیک گزارش شده است.
وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراههای زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراههای نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک است.
سرهنگ شریفی ادامه داد: رعایت فاصله طولی یکی دیگر از اصول مهم در کاهش حوادث تلخ و ناگوار در رانندگی است. لطفا با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی باآرامش خاطر در سطح شهر تردد کنید.